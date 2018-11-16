Православная церковь Польши запретила священникам общаться с украинскими раскольниками

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Польская православная церковь запретила своим священникам контакты с Киевским патриархатом, передает РИА «Новости».

Собор епископов уточнил, что только соблюдение догматических норм церкви и сохранение вековых традиций защитят православие от потрясений в международном масштабе.

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«Святой собор епископов запрещает духовным лицам Польской автокефальной православной церкви вступать в контакты со «священниками» так называемого «киевского патриархата» и так называемой «автокефальной церкви», — говорится в сообщении.

Ранее сербская церковь выступила против снятия анафемы с Филарета и Макария.