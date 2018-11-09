СК выложил видео признания подозреваемого в убийстве женщины и ее сына в Москве

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Следственный комитет России опубликовал на своем официальном YouTube-канале видеозапись признания подозреваемого в убийстве женщины и ее сына на севере Москвы.

«За убийство Екатерины Александровны и ее сына 12 лет Александра Вадимовича… Да, вину признаю», — ответил подозреваемый на вопрос о том, за что он был задержан и признает ли свою вину.

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Мужчину также спросили о том, раскаивается ли он в совершенном преступлении.

«За мальчика очень как-то некрасиво… Да, сознаюсь», — сказал он.

Задержанный заявил о готовности оказать «полное, всевозможное содействие» следствию.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве матери и ребенка.