Цеповяза перевели в штрафной изолятор после скандала с фото из колонии

Член «банды Цапка» Вячеслав Цеповяз, отбывающий в колонии в Амурской области наказание за массовое убийство в станице Кущевская, был переведен в штрафной изолятор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя областной ОНК Наталью Охотникову.

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых Цеповяз, находясь в колонии, ест шашлыки и икру. Во ФСИН подтвердили подлинность снимков, отметив, что они были сделаны в 2015 году.

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По словам руководителя ОНК, причина, по которой мужчину перевели в ШИЗО, неизвестна, он мог совершить какой-либо проступок, нарушив внутренний распорядок.

«Осужденный может до одного месяца находиться в ШИЗО. Будем выезжать в колонию вместе с прокуратурой», — рассказала Охотникова.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин ранее распорядился дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии, где сидит Цеповяз.