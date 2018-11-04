В Париже старушка украла тысячу игрушек «от безделья»

Французская полиция арестовала 72-летнюю женщину по подозрению в краже нескольких сотен игрушек магазинов, передает «Би-би-си».

Отмечается, что она планировала продать их в интернете.

Дома у старушки было обнаружено около тысячи игрушек, большинство из них были в оригинальной упаковке крупных парижских магазинов. Полиция также нашла €40 тысяч наличными.

Правоохранительные органы рассказали, что подозреваемая призналась в краже и объяснила, что делала это «от безделья».