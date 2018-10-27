Эрдоган проинформировал участников саммита в Стамбуле о деле Хашукджи

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган по итогам четырехстороннего саммита глав Турции, России, Франции и Германии заявил, что уведомил участников встречи о ходе расследования убийства оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, передает РИА «Новости».

По его словам, Анкара намерена судить обвиняемых в убийстве журналиста в Турции. Эрдоган напомнил, что в деле Хашукджи на данный момент есть 18 подозреваемых.

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«Мы передали Садовской Аравии официальное предложение передать нам этих 18 человек. Если они не могут расследовать это дело сами, это сделаем мы», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер отметил, что властям Саудовской Аравии предстоит объяснить, кто направил этих 18 подозреваемых в Турцию и где их сообщник, о котором говорил Эр-Рияд. Эрдоган добавил, что в воскресенье, 28 октября, ожидается прибытие генерального прокурора Саудовской Аравии с делегацией.

«Мы придаем больше значение этим переговорам», — добавил Эрдоган.

Оппозиционный саудовский журналист Джамаль Хашукджи исчез 2 октября после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. 20 октября правительственные СМИ распространили заявление генпрокурора Саудовской Аравии, согласно которому журналист, вероятно, мертв.

Ранее сообщалось, что саудовский король рассказал президенту России Владимиру Путину о расследовании убийства Хашукджи.