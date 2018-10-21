На Тайване с рельсов сошел пассажирский поезд, есть жертвы

На Тайване пассажирский поезд сошел с рельсов, в результате чего погибли три человека. Об этом пишет United Daily News.

Как отмечается, инцидент произошел в 11.50 мск на севере острова. По неустановленной причине поезд, в котором находились 310 человек, сошел с рельсов около станции «Синьма» в населенном пункте Суао.

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В настоящее время на месте работают представители экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения поезда с толпой в Индии погибли 59 человек.