Крупнейший завод Северной Осетии частично обрушился из-за пожара

Во время пожара на заводе «Электроцинк» во Владикавказе обрушились кровля и часть стены на площади более 500 квадратных метров, заявил представитель оперативного штаба на месте ЧС, передает РИА «Новости».

«Очаг пожара находится в цехе электролиза цинка. Произошло обрушение части стены и кровли на площади более 500 квадратных метров», — сказал представитель штаба.

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Он также отметил, что в здании находились емкости с серной кислотой.

Ранее сообщалось, что площадь пожара на заводе во Владикавказе увеличилась в несколько раз.