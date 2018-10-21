Власти Крыма анонсировали снятие охраны со школ в Керчи

Мэр Керчи Сергей Бороздин заявил, что в понедельник, 22 октября, Росгвардия перестанет охранять школы и детские сады города. Слова мэра передает РИА «Новости».

Глава города подчеркнул, что после атаки на Керченский политехнический колледж, все образовательные учреждения находились под дополнительной охраной Росгвардии.

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«Расследование произошедшего идет дальше, опасность отсутствует, принято решение охрану Росгвардии снять с понедельника [22 октября]», — сказал Бороздин.

Также мэр рассказал, что местные власти намерены проработать дорожную карту для помощи подросткам. Он отметил, что в каждой школе будут открыты классы, где подростки смогут получить помощь психолога.

«Начали работать по соцсетям: смотрим, как дети там общаются», — добавил Бороздин.

17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. Подозреваемый — 18-летний студент колледжа Владислав Росляков. Он покончил с собой.