Скворцова: оперировавшие пострадавших в Керчи доставали из ран болты и гвозди

Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что хирурги во время оперирования раненых в Керчи извлекали болты, шайбы и изогнутые гвозди, передает РИА «Новости».

Скворцова уточнила, что это «действительно страшное зрелище».

Она добавила, что, поскольку эти предметы грязные, «тут же начинается воспаление, у ряда пациентов флегмона кишечника, разрывы, сопровождающиеся абсцессами».

Ранее сообщалось, что состояние некоторых пострадавших при стрельбе в керченском колледже, эвакуированных в Москву, начало улучшаться.