Синоптики рассказали, когда в Москве пойдет первый снег
Синоптики сообщили, что первый снег придет в Москву не раньше 26 октября, передает РИА «Новости».
«Я бы сказал, что снег в Москву придет не раньше пятницы, субботы и воскресенья следующей недели, то есть, 26-28 октября», — сообщили в центре погоды «Фобос».
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При этом он отметил, что точных прогнозов пока нет.
«В эти выходные температура, действительно, начнет понижаться, но она будет слегка выше нормы, и поэтому о снеге пока рано говорить», — добавил специалист.
Ранее сообщалось, что синоптики анонсировали первый снег в Подмосковье.