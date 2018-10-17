Прервано морское сообщение Сахалина с материком

Паромная переправа Сахалина с материком закрыта на двое суток. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Сахалинского морского пароходства.

Заместитель генерального директора по развитию АО «ТЭК «Дальтранссервис» Геннадий Котликов рассказал, что паромная переправа Ванино — Холмск будет закрыта с 16 по 18 октября.

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«В Татарском проливе в это время ожидается очередной циклон, который может повлиять на безопасность мореплавания», — объяснил Котликов решение о приостановке морского сообщения.

Он отметил, что ранее морская переправа приостанавливала работу из-за ремонта подъемно-переходного моста в городе Холмске.

Ранее Минтранс сообщил о включении моста на Сахалин в планы развития инфраструктуры России.