Иран заявил о ликвидации организатора теракта на военном параде в Ахвазе

Спецслужбы Ирана ликвидировали организатора теракта на военном параде в иранском городе Ахваз в результате которого погибли 29 человек. Об этом сообщает агентство Mehr со ссылкой на Корпус стражей исламской революции (КСИР).

По данным КСИР, иранские силовики убили Абу Дхоха, который являлся эмиром террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России). Также во время спецоперации были ликвидированы еще четверо боевиков.

Реклама

Ранее сообщалось, что Иран нанес авиаудар по региону Сирии, где, по информации иранских силовиков, находились организаторы теракта.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.