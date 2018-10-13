СМИ узнали о поездке Скрипаля в Швейцарию для информирования спецслужб

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль менее чем за год до своего отравления ездил в Швейцарию, где информировал местные разведывательные службы. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на данные из книги журналиста Марка Урбана о Скрипале.

Сообщается, что летом 2017 года Скрипаль на неделю уехал в Швейцарию, где общался с федеральными разведывательными службами.

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Издание предположило, что он мог предоставлять информацию по делу о предполагаемой российской кибератаке на Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в марте 2017 года.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что у российского внешнеполитического ведомства нет информации относительно отравленных в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.