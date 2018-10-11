Вселенский патриархат снял анафему с Филарета

Глава неканонической церкви на Украине Филарет заявил, что Синод Вселенского патриархата снял с него анафему, передает РИА «Новости».

По его словам, такое решение было необходимо, чтобы признать действительным епископат, который был рукоположен Филаретом после наложения анафемы.

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Он подтвердил, что священный Синод восстановил его деятельность.

Кроме того, Филарет заявил, что Синод также снял анафему и с Макария.

Ранее сообщалось, что Филарет не считает себя виновным в нарушении канонов по обвинениям, по которым РПЦ его предала анафеме в 1997 году.