Синоптики рассказали о потеплении в Москве

Потепления до 20°C в середине следующей недели в Москве не будет, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Ранее в СМИ появилась информация, что к середине следующей недели, 10-11 октября, в Москве потеплеет до 18-20°C.

«Никаких 20°C тепла и близко не будет, максимум 15-16°C, может быть, с превышением к концу недели на пару градусов, и то под большим вопросом. Будет середина октября, короткий световой день, низкое солнце… и северная тяга ветров в любом случае будет сбивать тепло. Повторюсь, такого тепла быть не может, средняя температура — 15°C», — рассказали в центре.

Ранее синоптики объявили о повышении уровня погодной опасности 6 октября.