В Нидерландах назвали россиян, подозреваемых в попытке кибератаки на ОЗХО

Представитель нидерландской военной разведки Онно Эйхелсейн обнародовал имена четырех граждан России, которые были задержаны за попытку кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Эйхелсейна, речь идет об Алексее Минине и Олеге Сотникове, которые отвечали за «разведывательную поддержку», а также о киберспециалистах Евгение Серебрякове и Алексее Моренце.

Ранее сообщалось, что высланных из Нидерландов россиян обвинили в попытке украсть файлы по расследованию крушения малайзийского Boeing на востоке Украины.