Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО
Нидерланды в апреле выслали четырех россиян, попытавшихся устроить кибератаку на ОЗХО, сообщает «Би-би-си».
По словам голландских чиновников, высылаемые граждане России являются сотрудниками спецслужб. Отмечается, что у них были дипломатические паспорта.
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По данным «Би-би-си», россияне арендовали машину и вели разведку, чтобы взломать базу данных ОЗХО.
Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Нидерландов из-за «нагнетания шпиономании».