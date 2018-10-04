Нидерланды выслали четырех россиян за попытку кибератаки на ОЗХО

Штаб-квартира Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге, Нидерландах Peter Dejong/AP

Нидерланды в апреле выслали четырех россиян, попытавшихся устроить кибератаку на ОЗХО, сообщает «Би-би-си».

По словам голландских чиновников, высылаемые граждане России являются сотрудниками спецслужб. Отмечается, что у них были дипломатические паспорта.

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По данным «Би-би-си», россияне арендовали машину и вели разведку, чтобы взломать базу данных ОЗХО.

Ранее сообщалось, что МИД России вызвал посла Нидерландов из-за «нагнетания шпиономании».