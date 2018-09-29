В сети появилось видео с места взрыва в Донецке

Телеканал «Звезда» опубликовал видеоролик, сделанный на месте взрыва в Донецке, который произошел во время съезда компартии самопровозглашенной Донецкой народной республики.

На видео показано место происшествия, а также работа сотрудников спасательных служб.

Ранее источник в правоохранительных органах самопровозглашенной Донецкой народной республики рассказал, что кандидат на пост главы ДНР Игорь Хакимзянов, пострадавший при взрыве на съезде компартии ДНР, мог инсценировать покушение на себя, так как ранее называл такой шаг «хорошим пиар-ходом».