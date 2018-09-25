Новорожденная дочь премьера Новой Зеландии дебютировала на саммите ООН

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила саммит Генеральной Ассамблеи вместе со своей новорожденной дочерью, сообщает Sky News.

Премьер-министр уже появлялась в ООН с дочерью, тогда она сменила ребенку подгузник во время заседания японской делегации в Нью-Йорке. Однако на этот раз для Неве Те Ароха был создан электронный идентификатор члена ООН.

Реклама

Супруг премьер-министра Кларк Гейфорд вместе с дочерью находился в зале заседания во время выступления жены.

38-летняя Джасинда Ардерн является самым молодым лидером Новой Зеландии и вторым избранным лидером-женщиной в мире, родившей ребенка, находясь на правящем посту. Первой в 1990 году стала Беназир Бхутто в Пакистане.

По словам представителя ООН Стефана Дуяррика, Организация Объединенных Наций была рада встрече с Неве в зале Генеральной Ассамблеи.

«Премьер-министр Ардерн показывает, что никто не имеет лучшего представления о своей стране, чем работающая мать», — сказал Дуррияк.

Дочь Джасинды Ардерн и Кларка Гейфорда появилась на свет 21 июня 2018 года.