Новорожденная дочь премьера Новой Зеландии дебютировала на саммите ООН
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн посетила саммит Генеральной Ассамблеи вместе со своей новорожденной дочерью, сообщает Sky News.
Премьер-министр уже появлялась в ООН с дочерью, тогда она сменила ребенку подгузник во время заседания японской делегации в Нью-Йорке. Однако на этот раз для Неве Те Ароха был создан электронный идентификатор члена ООН.
Супруг премьер-министра Кларк Гейфорд вместе с дочерью находился в зале заседания во время выступления жены.
38-летняя Джасинда Ардерн является самым молодым лидером Новой Зеландии и вторым избранным лидером-женщиной в мире, родившей ребенка, находясь на правящем посту. Первой в 1990 году стала Беназир Бхутто в Пакистане.
По словам представителя ООН Стефана Дуяррика, Организация Объединенных Наций была рада встрече с Неве в зале Генеральной Ассамблеи.
«Премьер-министр Ардерн показывает, что никто не имеет лучшего представления о своей стране, чем работающая мать», — сказал Дуррияк.
Дочь Джасинды Ардерн и Кларка Гейфорда появилась на свет 21 июня 2018 года.