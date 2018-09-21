МЧС предупредило москвичей о тумане

Управление МЧС по Москве выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях утром в пятницу, 21 сентября. Предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие часы с сохранением до 10 часов 21 сентября местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 м», — говорится в сообщении ведомства.

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В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС посоветовали автомобилистам значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущего автомобиля. Пешеходов в ведомстве призвали «обозначить себя светоотражающими элементами» при движении по краю проезжей части.

Ранее сообщалось, что понедельник, 17 сентября, стал самым холодным днем в Москве с начала осени.