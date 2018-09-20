Названы самые редкие имена новорожденных в Москве
В московском ЗАГСе назвали самые необычные и популярные имена, которые родители дали новорожденным в августе, передает агентство «Москва».
Александр и София традиционно стали самыми популярными именами для новорожденных в Москве.
Среди самых редких имен для девочек Лея и Арианна, так назвали в августе по восемь девочек. Девять получили имя Теона, столько же девочек назвали Мелиссой. Также редкими именами остаются Айша и Агния.
Среди необычных имен для мальчиков в августе Клим (таким именем назвали семь мальчиков), Ян (12), Серафим и Гордей (по 11), Лука и Савва (по 10).
Ранее сообщалось, что за год родились москвичи с именами Дональд, Уолтер, Яго и Томислав, а также Арамис. В свою очередь несколько девочек получили имена Семирамида, Камелия, Хлоя, Лолита и Ляля.