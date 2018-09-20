В США неизвестный открыл стрельбу в доме престарелых

В результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Пенсильвания в городе Уэст-Честер погибли два человека. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Отмечается, что стрелок скрылся с места происшествия после прибытия скорой помощи и полиции. В настоящее время он остается на свободе.

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Мотивы стрелявшего в данный момент неизвестны.

Ранее сообщалось, что во Флориде произошла стрельба на турнире по видеоиграм. В результате инцидента четыре человека погибли, более 10 получили ранения.