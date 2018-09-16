Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане

В Пакистане пассажирский поезд, следовавший из города Карачи в Пешавар, сошел с рельсов, передает пакистанский телеканал Geo News со ссылкой на официального представителя железнодорожной компании.

По данным телеканала, в результате инцидента пострадали не менее 20 человек.

Реклама

Как заявил представитель железнодорожной компании, с рельсов сошли восемь вагонов поезда. В настоящее время на месте аварии проводится поисково-спасательная операция.

Также сообщается, что движение поездов в районе происшествия было приостановлено.

Как отмечается, причина схода поезда с рельс на данный момент неизвестна.

Ранее стало известно, что в Татарстане грузовик столкнулся с поездом.