Официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что в ЛНР опасаются провокаций в ходе визита в Донбасс посла Германии на Украине Эрнста Райхеля, передает РИА «Новости».

«По нашим данным, в ближайшее время в зону так называемой операции Объединенных сил (ООС) ожидается прибытие иностранной делегации во главе с послом Германии Эрнстом Райхелем. В связи с этим, мы ожидаем провокационных действий со стороны украинских боевиков», — сказал Марочко.

Ранее сообщалось, что в министерстве иностранных дел Франции считают запланированные в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках выборы противоречащими Минским соглашениям.