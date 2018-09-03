В Иркутской области нашли пропавший Ми-8
В Иркутской области спасатели обнаружили вертолет Ми-8, который пропал 2 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По данным ведомства, пропавший вертолет был найден.
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Однако, как отмечается, в настоящее время информации о состоянии экипажа нет.
Ранее сообщалось, что в Иркутской области возобновили поиски вертолета Ми-8, который не вышел на связь 2 сентября.
Также стало известно, что расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.