В Иркутской области нашли пропавший Ми-8

В Иркутской области спасатели обнаружили вертолет Ми-8, который пропал 2 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

По данным ведомства, пропавший вертолет был найден.

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Однако, как отмечается, в настоящее время информации о состоянии экипажа нет.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области возобновили поиски вертолета Ми-8, который не вышел на связь 2 сентября.

Также стало известно, что расследованием инцидента занимается Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.