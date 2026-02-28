Британия подняла в небо на Ближнем Востоке самолеты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время обращения по поводу ситуации вокруг Ирана высказал обеспокоенность из-за эскалации в регионе.

Политик подчеркнул, что Соединенное Королевство не имеет отношения к ударам по Исламской Республике, но осуждает «иранский режим» и его политику. От нее страдают в том числе евреи и диссиденты в Британии.

Стармер заявил, что Тегерану нельзя позволять работать над созданием ядерного оружия. Это первоочередная цель Соединенного Королевства и его союзников, в том числе США. Премьер-министр осудил удары Ирана по другим странам на Ближнем Востоке, многие из которых не вовлечены в конфликт в регионе. Лондон поддерживает их и выражает солидарность с этими государствами.

По словам политика, в рамках договоренностей с союзниками Британия имеет на Ближнем Востоке ряд оборонных возможностей. В последние время они были усилены.

«Наши силы активны, и британские самолеты сегодня в небе [над Ближним Востоком]», — заявил Стармер и добавил, что это нужно для защиты британцев, интересов королевства и его союзников.

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Пентагон дал ей название «Эпическая ярость». В Исламской Республике атакованы многие города, есть жертвы среди гражданского населения.

В ответ Иран обстреливает ракетами Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке. О местонахождении руководства страны ничего не известно, но сообщается, что все ключевые фигуры в безопасности. МИД РФ выступил с резким заявлением и призвал немедленно вернуть ситуацию в дипломатическое русло. Иран потребовал срочного созыва Совбеза ООН. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

