В ряде городов Ирана произошли новые взрывы

IRIB: взрыв раздался в городе Бушер, где находится строящаяся при участии РФ АЭС

Взрывы раздались в ряде районов Ирана, в том числе в городе Бушер, где находится строящаяся при участии России АЭС. Об этом сообщает иранская гостелерадиокомпания IRIB в Telegram-канале.

«Несколько минут назад в окрестностях Гармдарре в провинции Альборз был слышен звук нескольких последовательных взрывов», — говорится в сообщении.

Кроме того, жители Урмии услышали звук мощного взрыва, а в Бушере две локации подверглись ракетному удару. Также взрыв произошел и в Куме.

Утром 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ нанес превентивный удар по исламской республике. По данным 12-го канала израильского телевидения, целью атаки являются все представители руководства Ирана.

В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по американским базам на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» следит за развитием событий.

