«Не хочется, чтобы такие пенальти были»: глава РПЛ о скандале в матче «Локомотива»

Глава РПЛ Алаев: не хочу, чтобы были такие пенальти, как в матче «Локомотива»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев остался недоволен пенальти, который был назначен в ворота московского «Локомотива» в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом». Его слова приводит РИА Новости.

«Скажу очень аккуратно, увидел сейчас пенальти, сидел с футбольными людьми. Не буду дожидаться решения экспертно-судейской комиссии — мне не хочется, чтобы в нашей лиге были такие пенальти», — сказал Алаев.

Главный арбитр матча Рафаэль Шафеев поставил пенальти после того, как Максим Шнапцев в борьбе за мяч с Сергеем Пиняевым упал в штрафной площади «железнодорожников».

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыли «железнодорожники», Дмитрий Воробьев с передачи Зелимхана Бакаева отличился на 15-й минуте. Нижегородцы сравняли на 69-й минуте, Олакунле Олусегун реализовал тот самый пенальти. Однако уже через три минуты «Локомотив» снова вышел вперед благодаря голу Лукаса Фассона.

С 44-й минуты «железнодорожники» играли в меньшинстве после того, как Александр Руденко получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Первое предупреждение ему было вынесено за три минуты до этого.

