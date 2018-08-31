Германия экстрадировала в Россию воевавшего на стороне террористов в Сирии россиянина

В центре общественных связей ФСБ проинформировали, что немецкая сторона экстрадировала на территорию России жителя Кабардино-Балкарии, который в 2013 году направился в Сирию и там воевал на стороне террористов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным ФСБ, житель Кабардино-Балкарии конспиративно отправился на сирийскую территорию в октябре 2013 года через третьи страны. Там он принимал участие в боях на стороне террористов. Впоследствии он попытался получить статус беженца в Германии, но был задержан правоохранительными органами страны.

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«В результате скоординированной деятельности российских правоохранительных органов представленные ими доказательства преступной деятельности разыскиваемого позволили властям Германии удовлетворить запрос о его выдаче», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что задержанный прибыл на российскую территорию 13 августа авиарейсом «Берлин-Москва».

Ранее в ФСБ проинформировали об объявленном в международный розыск россиянине, который был экстрадирован в Россию из Греции.