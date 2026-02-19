Размер шрифта
Бразильского наемника забили до смерти в одной из военчастей Киева

Kyiv Independent: бразильского наемника забили насмерть в рядах ГУР ВСУ
Бразильского наемника забили насмерть в одной из частей иностранного легиона главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины в Киеве. Об этом сообщает издание Kyiv Independent.

По информации украинских журналистов, 28-летний новобранец из Бразилии скончался после применения жестокого наказания в подразделении, где регулярно использовались методы дисциплинарного воздействия, которые очевидцы называли «пыткой».

Уточняется, что речь идет о Бруно Габриэле Леале да Силва, у которого не было боевого опыта, однако он собирался подписать контракт со штурмовой ротой Advanced Company наемнического иностранного легиона ГУР Украины. Это подразделение, как пишет Kyiv Independent, возглавляет бразилец Леандерсон Паулино, который организовывал пытки личного состава и самолично в них участвовал.

До этого сообщалось, что подразделения ВСУ усилят аргентинскими наемниками. В ходе онлайн-трансляции в соцсетях перуанский вербовщик связался с координатором группы аргентинцев. Они обсуждали формирование отряда для отправки в бригаду. Перуанец сообщил, что оформляет необходимые документы.

Координатор и его группа находились не в Буэнос-Айресе. Вербовщик предложил организовать пребывание аргентинских бойцов в столице до их вылета на Украину.

Ранее стало известно, что Украина использует дипмиссии для вербовки иностранцев в ВСУ.
 
