В Германии несколько человек попали в больницу из-за столкновения радикалов

В немецком городе Хемниц в результате столкновения радикалов были госпитализированы несколько человек, сообщает Die Welt.

Уточняется, что беспорядки начались во время демонстрации из-за убийства 35-летнего гражданина Германии. По этому делу задержали сирийца и гражданина Ирака.

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Молодые люди в капюшонах начали закидывать полицию и оппонентов петардами. В ответ полицейским пришлось применить водомет.

Ранее более 18 тыс. жителей немецкого города Людвигсхафен эвакуировали из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны.

Бомба была обнаружена во время строительных работ.