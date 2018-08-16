Экипаж судна «Механик Погодин» опасается «силового захвата» в порту Украины

Моряки с российского судна «Механик Погодин», которое в данный момент находится в порту украинского города Херсон, выразили опасение, что власти Украины могут не выпустить их с территории страны. Об этом сообщается в официальном заявлении оператора судна.

Отмечается, что «Механик Погодин» уже пять дней заблокирован в порту Херсон. По данным оператора, капитан судна не может получить разрешение покинуть порт, запрещена выгрузка дизельного топлива, а портовые власти не могут предоставить перечень претензий к судну или судовладельцу.

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«Попытка проникновения на судно значительного количества людей под видом каких-либо проверок вызывает опасения силового захвата судна», — говорится в сообщении оператора.

Также в компании рассказали, что капитан «регулярно» получает сведения об украинских ведомствах, которые якобы имеют претензии к судну, однако они не отвечают на запросы о перечне нарушений.

«Все это свидетельствует о «мучительном» поиске украинскими властями формальных поводов для задержания судна», — заключили составители сообщения.

Ранее сообщалось, что судну «Механик Погодин» снова запретили покидать украинский порт.