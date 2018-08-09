Число жертв землетрясения в Индонезии возросло до 347

Число погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 347 человек, сообщает CNN Indonesia.

По заявлениям местных властей, число погибших может увеличиться, так как в некоторые районы до сих пор нет доступа.

Ранее президент России Владимир Путин выразил президенту Индонезии Джоко Видодо соболезнования в связи с многочисленными жертвами землетрясения магнитудой 7 баллов к северу от острова Ломбок.

Он также передал слова сочувствия и поддержки семьям и близким жертв подземных толчков в Ломбоке и на Бали, а также пожелал скорейшего выздоровления всем, кто пострадал в результате произошедшего.