Ливневку в Сочи переделал хозяин местной гостиницы

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Хозяин гостиницы в Сочи самостоятельно переделывал ливневую канаву, в которой в пятницу, 3 августа, утонул ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

Ранее власти города Сочи заявляли, что защитная решетка на ливневой канаве не была предусмотрена проектом, и возложили ответственность за инцидент на бабушку мальчика, которая, по их мнению, знала об открытой ливневке.

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«Отверстие в желобе, куда провалился ребенок, обычно накрывалось специальным щитом, который можно было убирать и вытаскивать застрявший мусор. В момент трагедии щита на месте не оказалось», — рассказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что настоящее время проверятся соблюдение требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества.

Ранее сообщалось, что по факту гибели ребенка в ливневой канаве в Сочи было возбуждено уголовное дело.