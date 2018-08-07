Голодец пришла на помощь американке, которой стало плохо на форуме в Красноярске

Вице-премьер правительства Ольга Голодец оказала помощь представительнице американской делегации, упавшей в обморок во время церемонии открытия форума Международной федерации студенческого спорта (FISU) в Красноярске, передает РИА «Новости».

Отмечается, что Голодец и президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин одними из первых пришли на помощь почувствовавшей себя плохо девушке, которая стояла во главе делегации вместе американским флагом во время открытия. Также на помощь ей стоявшие рядом представители других делегаций.

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Позднее организаторы форума сообщили, что с девушкой все в порядке.

Ранее сообщалось, что Голодец сменила Мутко в составе Совета при президенте России по спорту.