Экс-сенатор Кривицкий арестован в Италии

Бывший российский сенатор Дмитрий Кривицкий арестован в Италии по запросу российских властей, передает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Мауро Анетрини.

«Он арестован за преступления, совершенные на территории России. В Италии он ничего не сделал», — сказал он.

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По его словам, Кривицкий арестован в городе Кортина д'Ампеццо, и завтра в Венеции состоится первое слушание по его делу. Анетрини подчеркнул, что его клиент находится в Италии на законной основе, а процесс будет касаться его экстрадиции в Россию.

В конце марта полиция Новгородской области объявила о розыске Кривицкого, обвиняемого в получении взятки в 15 млн рублей.

Как уточнил представитель регионального управления МВД, бывший сенатор от Новгородской области Кривицкий разыскивается на основании решения суда.