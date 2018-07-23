В Киеве запланировали повторный допрос Савченко на полиграфе

Депутата Верховной рады Надежду Савченко во второй раз допросят на полиграфе утром во вторник, 24 июля. Об этом сообщается на странице депутата в фейсбуке.

«Завтра, 24 июля, в 9.00 должна состояться (возобновиться или продолжиться) процедура психо-физиологической экспертизы с использованием полиграфа», — говорится на странице депутата.

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Отмечается, что процедура пройдет в киевском городском институте досудебных экспертиз.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала результаты допроса Савченко на полиграфе. Позднее ее сестра назвала их фейком.