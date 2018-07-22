В Москве в воскресенье ожидается до +24°С

В Москве в воскресенье, 22 июля, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.

Днем облачно, небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.

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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о потенциально опасной погоде 22 июля.

Как отмечалось, в Москве и Подмосковье, в связи с потенциально опасными атмосферными условиями, объявили «желтый» уровень погодной опасности.