В Москве в воскресенье ожидается до +24°С
В Москве в воскресенье, 22 июля, ожидается до +24°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.
Днем облачно, небольшой дождь, местами гроза. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c.
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С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что москвичей предупредили о потенциально опасной погоде 22 июля.
Как отмечалось, в Москве и Подмосковье, в связи с потенциально опасными атмосферными условиями, объявили «желтый» уровень погодной опасности.