Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде 22 июля

В Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье на воскресенье, 22 июля, в связи с потенциально опасными атмосферными условиями, передает агентство городских новостей «Москва».

«Погода потенциально опасна», — заявили в Гидрометцентре.

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По данным синоптиков, в столичном регионе 22 июля будет облачно, ожидается дождь, в отдельных районах — гроза. Дневная температура составит 22-24°С, в области — 23-25°С.

Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/c. Ночная температура в Москве составит 18-20°С, по области — 17-19°С.

Ранее МЧС предупредило москвичей о сильных дождях с грозами 21 июля.