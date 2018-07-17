Адвокат: задержанная в США Бутина предлагала дать показания по «российскому делу»

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Адвокат Роберт Дрисколл, представляющий интересы задержанной в США россиянки Марии Бутиной, заявил, что она предлагала дать показания офису спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет дело о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Дрисколла.

«Она предлагала через адвоката дать показания офису специального прокурора, который не проявил интереса», — говорится в заявлении юриста.

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Ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержана гражданка России Мария Бутина, которую подозревают в шпионаже в пользу России. Минюст США сообщил, что 29-летняя Бутина планировала «проникнуть в организации, влияющие на американскую политику».

Дрисколл также ранее заявлял, что минюст США злоупотребил законом при задержании Бутиной.