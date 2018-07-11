В Таиланде рассказали о судьбе пещеры, из которой спасли детей

Пещера Кхао Луанг в Таиланде, из которой спасли 12 игроков местной юниорской футбольной команды и их тренера, может стать туристической достопримечательность. Об этом заявил замглавы управления национальных парков Таиланда Чонгклай Ворапонсатрон, сообщает ABC News.

Чиновник предположил, что людям со всего света, следившим за многодневной спасательной операцией, может быть интересно вживую взглянуть на пещеру.

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«В этой кризисной ситуации сегодня я не хочу говорить о работе, но я думаю, что жителям Таиланда, нам повезло, что у нас появилась мировая достопримечательность», — сказал Ворапонсатрон.

По его словам, окончательное решение примет департамент природных ресурсов.

10 июля в Таиланде прошла финальная фаза эвакуации подростков и их тренера из затопленной пещеры. Дайверы подняли на поверхность всех оставшихся в пещере людей — четырех школьников и их тренера.