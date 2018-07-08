В полиции рассказали о состоянии госпитализированного в Солсбери сотрудника

Британский полицейский, которого госпитализировали с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом, здоров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление полиции Уилтшира.

По данным ведомства, полицейский, который обратился за консультацией в окружную больницу Солсбери в связи с расследуемым инцидентом в Эймсбери, полностью здоров.

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Как отмечается, несмотря на отравление в Эймсбери риск для общественности остается низким.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудник полиции попал в больницу с подозрением на отравление нервно-паралитическим веществом.

Также стало известно, что Канада предложила Британии помощь в расследовании инцидента с «Новичком» в Эймсбери.