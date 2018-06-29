В Подмосковье впервые за 44 года нашли краснокнижного навозника

В Подмосковье впервые за 44 года обнаружен навозник весенний — жук, занесенный в Красную книгу региона. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природопользования Московской области.

Жук был найден в ходе мониторинга лесов Лотошинского района.

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«Его фотографии экологи направили известному колеоптерологу, доктору биологических наук, Николаю Борисовичу Никитскому. Тот подтвердил, что находка – это вид редчайших жуков Московской области: навозника весеннего (Trypocopris vernalis). Последний раз он был встречен в Подмосковье в 1974 г. в Можайском районе», — сказали в пресс-службе.

Жук был занесен в Красную книгу Московской области, как возможно исчезнувший с территории региона, а также в Красные книги сопредельных областей.