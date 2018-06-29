Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита A в США

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита A в штате Огайо. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«На территории нескольких районов штата зарегистрирована вспышка гепатита А. Всего сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания», — говорится в сообщении.

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Ведомство просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.

В январе Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А на Украине.

Как отмечалось, по итогам 11 месяцев прошлого года на Украине было зафиксировано 29 вспышек вируса.