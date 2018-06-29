Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита A в США
Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке гепатита A в штате Огайо. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«На территории нескольких районов штата зарегистрирована вспышка гепатита А. Всего сообщается о 79 подтвержденных случаях заболевания», — говорится в сообщении.
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Ведомство просит учитывать данную ситуацию при планировании поездок.
В январе Роспотребнадзор предупредил о вспышке гепатита А на Украине.
Как отмечалось, по итогам 11 месяцев прошлого года на Украине было зафиксировано 29 вспышек вируса.