Трамп прокомментировал стрельбу в редакции газеты в Аннаполисе

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал стрельбу рядом с редакцией Capital-Gazette в городе Аннаполис.

«Меня проинформировали о стрельбе в Capital-Gazette. Мои мысли и молитвы с семья погибших и пострадавших», — написал Трамп.

Он также поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на место происшествия.

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Ранее сообщалось, что в результате стрельбы рядом с редакцией Capital-Gazette погибли пять человек.

Как отмечалось, при стрельбе несколько человек также получили серьезные травмы.