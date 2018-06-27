Более 60 человек эвакуировали при пожаре в Новосибирске

В Новосибирске в многоэтажном доме произошел пожар. Об этом сообщается на сайте регионального МЧС.

«Из дома эвакуированы более 60 жильцов. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники МЧС России спасли трех человек.

По данным ведомства, пожар произошел в квартире на 12-ом этаже. Он был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

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В настоящее время выясняются причины возгорания.

Ранее сообщалось, что более 50 человек, в их числе 25 детей, были эвакуированы из горящей пристройки отеля в новой Москве.

Как отмечалось, в результате инцидента никто не пострадал.