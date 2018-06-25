В Казахстане задержали восемь религиозных радикалов по подозрению в подготовке терактов

Пресс-служба комитета национальной безопасности Казахстана сообщила о задержании восьми участников радикальной религиозной группировки в городе Уральск, их подозревают в подготовке серии террористических актов на территории страны, передает РИА «Новости».

«25 июня 2018 года силами комитета национальной безопасности республики Казахстан в Уральске пресечена деятельность радикальной религиозной группировки», — говорится в сообщении комитета.

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Отмечается, что в результате спецоперации задержаны восемь членов группировки. У них изъяли огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозную литературу. По данным комитета, они собирались осуществить серию терактов на территории Казахстана, а также обвиняются в пропаганде терроризма и совершении имущественных преступлений.

Подробности будут известны после проведения досудебного расследования.

Ранее сообщалось, что полиция Кельна предотвратила теракт с использованием биологического оружия.