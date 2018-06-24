На Украине подожгли дом депутата Рады от фракции Порошенко

Неизвестные «из ракетницы» подожгли в Херсоне дом депутата Верховной рады от фракции «Блок Петра Порошенко» Александра Спиваковского. Об этом сообщает издание Depo.ua со ссылкой на источник.

Региональная полиция подтвердила, что ночью 24 июня в Днепровском районе загорелась крыша одного из домов. Позднее правоохранители установили, что дом принадлежит депутату Рады, однако его имя не уточняется.

Реклама

Источник Depo.ua рассказал, что дом подожгли в 02.00. По его словам, пожарные чудом локализовали возгорание.

Кроме того, источник сообщил, что тремя днями ранее Спиваковский получал угрозы.