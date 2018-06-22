Москалькова попросила ФСИН пустить украинского омбудсмена к Сенцову

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своем инстаграме, что направила в Федеральную службу исполнения наказаний (ФСИН) просьбу о пропуске ее и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к заключенному в России режиссеру Олегу Сенцову.

«В ходе беседы проинформировала свою коллегу о том, что направила директору ФСИН письмо с просьбой разрешить Людмиле Денисовой посещение Олега Сенцова вместе со мной», — написала Москалькова.

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Также она передала Денисовой письмо, в котором содержится просьба о содействии с посещением заключенного на Украине российского журналиста Кирилла Вышинского.

Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко разрешил Москальковой приехать на Украину.