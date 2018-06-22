В результате взрыва газа в Татарстане пострадали четыре человека

При взрыве бытового газа в многоквартирном жилом доме в Заинске пострадали четыре человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Минздрава республики Татарстан.

Четверо пострадавших были госпитализированы в Заинскую центральную районную больницу. Двое из них, в том числе 13-летний подросток, находятся в крайне тяжелом состоянии.

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Сообщение о хлопке на пятом этаже жилого дома поступило в главное управление МЧС по республике Татарстан в 17.15 (время совпадает с мск).

Прибывшие на место спасатели установили, что в пятиэтажном доме на последнем этаже в трехкомнатной квартире произошел взрыв баллона с бытовым газом.

Как сообщили в республиканском МЧС, в доме проводились ремонтные работы.

Всего взрывом оказались повреждены четыре квартиры.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в результате взрыва бытового газа в пятиэтажном доме погиб один человек.